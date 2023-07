Elecciones en España: por qué los ciudadanos tienen una visión tan negativa de la economía del país si esta crece más que la de Alemania o Francia

En economía no hay verdades absolutas

“Cada uno mira lo que le conviene. Uno dice que crecemos muy deprisa y el otro dice sí, pero que caímos más deprisa (durante la pandemia)”, explica a BBC Mundo Javier Quesada, experto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). “Mientras uno habla del PIB, otro habla del PIB per cápita. Esto es parte del juego” .

“Qué duda cabe que si la economía va bien es bueno para el que está en el poder para poder renovar su mandato y que el que quiere llegar al poder tiene que buscar que la población perciba la necesidad de cambiar para lo que hay que convencerla de que no está en una buena situación”, detalla.

El crecimiento de la economía española

“En mi opinión, no creo que se pueda valorar la situación de la economía española de otra manera que no sea positivamente. Los indicadores son desde cualquier punto de vista buenos”, valora Parellada, aunque reconoce que existen problemas de productividad y una renta per cápita por debajo de la media de la Unión Europea (UE).