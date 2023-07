Huw Edwards, el presentador de la BBC en el centro de un escándalo por el pago de fotos explícitas, está hospitalizado con "graves problemas de salud mental"

El diario The Sun informó el viernes pasado sobre un pago que hizo un presentador de la BBC a una persona joven, que no fue nombrada y cuyo género no se reveló, a cambio de imágenes sexualmente explícitas.