Una rara visita al fortificado centro en Corea del Sur donde preparan a los desertores del Norte para su nueva vida

A pesar de eso, Corea del Sur ha reafirmado su compromiso no solo de mantener abierto Hanawon, sino también de expandir sus instalaciones.

Recibir a los recién llegados

“Necesitamos pensar en los desertores no como extranjeros, sino como vecinos cuya ciudad natal está en el nort e”, dijo.

Las salas de formación tecnológica enseñan dispositivos a los que los norcoreanos no están acostumbrados.

Problemas psicológicos

No solo se atienden las necesidades físicas de los norcoreanos; muchos llegan con graves problemas psicológicos que necesitan atención urgente.

Ocultar que son del Norte

Tenían miedo de revelar sus nombres y por eso contamos sus historias como mujer A, B y C. Una de ellas habló desde detrás de una pantalla.

La mujer B dijo que no podía obtener una tarjeta de identidad china, lo que significaba que no podía ir a un hospital , obtener una tarjeta bancaria o incluso viajar en tren.

Esperanzas y temores

La mujer C dijo que le pagaban la mitad del salario de un trabajador chino porque no estaba en posición de pedir más.

"Cuando decidí desertar por primera vez, no tenía miedo de nada porque estaba completamente sola ", dijo la mujer A.

"Pero luego tuve un hijo en China y me di cuenta de que no tenía un estatus legal".

"No fue hasta que me gradué de Hanawon que finalmente me di cuenta de que estaba a salvo", dijo.