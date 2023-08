Chimpancés asexuales y bonobos bisexuales: lo que revela el sexo de los primates sobre los humanos

"No solo son diferentes, sino que han cambiado de significado en los últimos 20 años, y serán vistas de otra manera en 20 años más", continúa diciendo el primatólogo neerlandés Frans de Waal en entrevista con BBC Brasil.

Estaba más en compañía de los machos, que no tenían ningún interés sexual en ella (al igual que Donna no tenía ningún interés en ellos) y actuaba de la misma manera, como en las bromas en las que se simula agresividad.

De Waal escribió en el libro: "Cualquiera que la viera podía jurar que allí estaba un macho". El primatólogo dice que no puede afirmar que se trataba de un transexual "porque es imposible que los animales lo sepan".

Bonobas que gustan de bonobas

" Nosotros, los humanos, somos muy categóricos, además de prejuiciosos. Los animales, no . Los bonobos, en cautiverio o en libertad, tienen una vida sexual muy variada, con relaciones con propósitos de placer y de vínculos sociales. Son formas de estrechar lazos, sobre todo entre hembras", dice De Waal.

Cuestionamientos

"De Waal nunca proporciona una definición concreta de 'biología' para que la consideremos. Es seguro asumir que tiene algo que ver con la genética, pero su clara definición de género, como 'el papel y la posición culturalmente circunscritos de cada sexo en la sociedad', parece rechazar un papel para la genética incluso cuando afirma su base biológica", escribió Tamra Mendelson, profesora de biología con estudios enfocados en el comportamiento animal en la Universidad de Maryland, en un artículo de opinión para The Washington Post .

En entrevista con BBC Brasil, la bióloga explica sus críticas. "No entendí qué quiso decir De Waal con 'biología'. Puede referirse a muchas cosas: ADN, gametos, hormonas, neuronas. No sé si el doctor De Waal estaba confundido; es posible que no quisiera perderse entre detalles en un libro que busca ser popular".