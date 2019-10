Consejos de una experta en Alzheimer

"Escucha, escucha". "Abraza a tu madre". "Peina a tu abuela".

Esos son algunos de los consejos que dio a los lectores de BBC Mundo la psicoterapeuta estadounidense Rita Bresnahan.

"Quiero agradecer a todos por enviar sus preguntas y por el cuidado que ellas reflejan. Me emocionan más de lo que pueda explicar. Envío mis bendiciones a todas las personas a las que ustedes cuidan y para ustedes mismos en su camino personal. Cuídense. Namaste, amigos míos", comenzó diciendo la Dra. Bresnahan a los lectores de BBC Mundo.

Cuando su madre fue diagnosticada con Alzheimer, Rita Bresnahan decidó usar su experiencia como psicoterapeuta para enfrentar el viaje a una tierra extraña y para muchos aterradora.

En el marco del Día Internacional del Alzheimer, entrevistamos a Rita para disipar dudas de nuestros lectores y generar un espacio de charla e intercambio sobre un tema difícil de afrontar.

Rita es educadora y psicoterapeuta. Entre otros títulos, es licenciada en Educación, posee un doctorado en Trabajo Social Clínico, otro en Psicología y un diploma en Estudios Gerontológicos.

Actualmente trabaja extensamente con los problemas de los ancianos y sus cuidadores y ha dirigido más de cien talleres en diversos ambientes bajo el título de "La ancianidad como viaje espiritual".

La especialista respondió las preguntas de los lectores de BBC Mundo desde su casa en Seattle, Washington, EE.UU., donde vive desde hace más de veinte años.

Las respuestas de Rita Bresnahan

Es muy notoria la agitación en que los pacientes entran en las noches y no quieren dormir, a pesar de los sedantes. ¿Por qué el estado de agitación se acentúa en las noches? ¿Quizás es miedo de morir? (Gabby, Bogotá, Colombia).

Hola Gabby. No sé la razón, pero sospecho que se trata más de motivos físicos que psicológicos. O, si son psicológicos, se trata de una agitación general más que específica.

Namaste, Rita. Quisiera saber si es bueno decirle a mi mami que sufre de Alzheimer. Ella se da cuenta de que se olvida de las cosas, pero no sé cómo informarle sobre su situación. Gracias adelantadas. (Liliana, Lima, Perú).

Hola, Liliana. Antes que nada: ¿Estás segura de que tu madre tiene Alzheimer? ¿Han consultado a un profesional acerca de sus problemas de memoria? Es importante recordar que olvidarse de las cosas no significa Alzheimer. Quizás esté atravesando cambios propios de la edad o quizás, en efecto, sean signos tempranos de Alzheimer.

Personalmente, preferiría no mencionarle la palabra “Alzheimer”, pues suele asustar a las personas y provocarles enfado o actitud defensiva. Seguiría utilizando la expresión que usaste, “olvidarse de las cosas”, e investigar qué ayuda se le puede dar. A muchos familiares les ayuda consultar a la Asociación de Alzheimer, donde hay profesionales que suelen responder ese tipo de dudas.

Mi abuela sufre de este mal, unos días peores que otros. La persona que más tiempo permanece con ella es mi madre, pues ya está pensionada y siempre está en casa. Algunos días veo que mi madre ya no puede más de la desesperación pues mi abuela siempre la busca y quiere estar cerca de ella. Quisiera recibir algunos consejos para que mi madre tenga más paciencia con mi abuelita, o yo como nieto en qué podría ayudar a ambas a sobrellevar esta terrible enfermedad. Muchas gracias. (Juan Medina, Cali, Colombia).

Dios te bendiga por tu amabilidad y cuidado. Se me ocurren al menos dos maneras de ayudar.. Una es que ayudes a tu madre a que se tome recreos, algún tiempo para ella, todos los días de ser posible. Que pase un rato con amigos, que salga a caminar, que vea una película, en fin, algo que le divierta. Para enfrentar el desafío de cuidar a alguien, primero debe cuidar de sí misma.

Las personas que cuidan de enfermos de Alzheimer suelen respirar mal y contener el aire, lo que aumenta el estrés

También recomiendo enérgicamente que asista a un grupo de apoyo, si es que existe alguna asociación de Alzheimer por la zona. Por lo que cuentas, parece que tu madre se siente sobrepasada y frustrada, y es de gran ayuda expresar esos sentimientos en un espacio donde puedas hacerlo sin sentirse culpable. Hazle saber que esos sentimientos son muy naturales y normales y no significan que quiera menos a tu abuela. Simplemente, es humana.

Otra forma de ayudar a tu madre es siendo amable y comprensivo con ella. Abrázala, tómale la mano y dile que entiendes lo duro que debe ser para ella todo esto. Además las personas que cuidan de enfermos de Alzheimer suelen respirar mal y contener el aire, lo que aumenta el estrés. Cuando estés con tu madre, recuérdale que cada día tome unos minutos para cerrar los ojos y respirar profundamente. De hechom, hazlo con ella. ¡Te ayudará a ti también!

Quisiera saber si hay algun remedio para sanar la enfermedad. (Pocho, Buenos Aires, Argentina).

Hola Pocho. Actualmente no existe la cura para el Alzheimer. Algunos medicamentos, como el Aricept y Namenda, pueden retardar los efectos. Le sirven a algunas personas, pero no a todas. De todas maneras, un médico sería la persona indicada para responder sobre este tema.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuáles son las medidas preventivas para que tengan una vida de calidad? (Lorena Pérez, España).

PREVENCIÓN Comer bien.

Controlar el estrés cotidiano.

Hacer ejercicio, tanto físico como mental.

Hola Lorena. Hablaré de los síntomas en la respuesta a Graciela más abajo, así que te diré alguns medidas preventivas. Hay muchísimas elecciones de vida que pueden ayudar. Te mencionaré tres: 1) Comer bien. 2) Controlar el estrés cotidiano. 3) Hacer ejercicio, tanto físico como mental. Por ejemplo, ¿sabías que realizar ejercicio físico habitualmente reduce hasta un 50% el riesgo de desarrollar Alzheimer? Los neurólogos señalan que el ejercicio mental, como hacer crucigramas, puede reducir la probabilidad hasta 70%.

Mi pregunta es: ¿Cómo puedo darme cuenta si mi mamá está en un proceso inicial de Alzheimer? ¿Hay alguna característica específica, en los comienzos de esta enfermedad? (Graciela Orellana, Buenos Aires, Argentina).

Hola Graciela. Tu pregunta es muy amplia. Tampoco sé qué recursos hay disponibles en América Latina. Te sugiero que consultes a tu asociación de Alzheimer más cercana.

Dicho esto, uno de los síntomas iniciales más comunes que advierte a los familiares es la pérdida de memoria que altera la vida del paciente, especialmente olvidar información recibida hace poco tiempo. Otras personas olvidan fechas o acontecimientos importantes. También el preguntar una y otra vez lo mismo. Los problemas de concentración y la pérdida de capacidad para organizarse o hacer planes son otros indicadores.

¿Cómo nos podemos enterar del "grado" de gravedad de esta enfermedad? Por ejemplo, yo veo a mi abuela, ella tuvo un infarto cerebral, pero al mismo tiempo da la impresión de que probablemente esté demente. No habla, sus frases son incompletas e incoherentes, su actitud es de indignación y de inconformidad. Estas dos últimas parecen "normales" ante su situación. Esta incertidumbre de no saber a ciencia cierta lo que ocurre en su cerebro es nefasta, ¿qué siente? ¿Está demente? (Jacqueline, Guatemala).

Te sugiero que te hagas otras preguntas que sí puedas responder, como “¿cómo puedo hacerle sentir bien ahora mismo?” ¿Peinándola? ¿Cantándole una canción? ¿Rezando junto a ella? ¿Mostrándole fotos familiares?

Hola Jacqueline. Creo que un médico que examine a tu abuela es el único que puede hablar de la gravedad de la enfermedad. Hacerte esas preguntas imposibles seguramente te provocará angustia. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurre en su cerebro, ni tampoco cómo se siente. Sin embargo, podemos intuir que además de indignada debe sentirse confundida, desorientada y frustrada. Quizás se sienta sola y poco querida.

Ser amable es la mejor ayuda que se le puede ofrecer. Te sugiero que te hagas otras preguntas que sí puedas responder, como “¿cómo puedo hacerle sentir bien ahora mismo?” ¿Peinándola? ¿Cantándole una canción? ¿Rezando junto a ella? ¿Mostrándole fotos familiares? ¿Qué le gusta? ¿Qué le hace sentir bien?

Hola amiga Bresnahan, ¿cómo hago para tener tu libro? Mi padre tiene la enfermedad del Alzheimer. Que Dios la bendiga. Gracias. (Wilmer, Piura, Perú).

Wilmer, gracias por tu pregunta. Se puede comprar en Grupo Editorial Lumen, de Buenos Aires: www.lumen.com.ar.

Doctora, ¿cómo ha modificado su práctica clínica esta relación, habría tratado diferente a sus pacientes si no hubiese convivido con su mamá? Gracias. (Pedro Luis Ramírez, Ciudad Ojeda, Venezuela).

Hola, Pedro. Creo que cualquier experiencia como esta cambia nuestra vida tanto a nivel personal como profesional. A mí principalmente me dio una perspectiva y un entendimiento que no habría tenido si sólo me hubiera informado a través de libros, clases, etc.

¿Qué hacer cuanto el enfermo no nos reconoce? ¿Debemos recalcarle quiénes somos? Mi madre sufre mucho porque mi abuela no la reconoce, y le insiste una y otra vez que es su hija. Creo que mi madre debería dejar de insistirle, pero creo que le cuesta aceptar la realidad de que su madre ya no la reconoce. (Rosario, Buenos Aires).

Hola Rosario. Coincido en que la situación mejoraría si tu madre aceptara el hecho de que tu abuela ya no reconoce a nadie, ni siquiera a su hija, ya que a esta altura parecería que ya no reconoce ni reconocerá a nadie. Por lo tanto, la pregunta sería cómo tu madre puede empezar a aceptar esta realidad. Podrías recordarle que no es bueno insistir, ya que a lo sumo eso sirve para agitar más a tu abuelita y le hace sufrir aún más en una situación de por sí difícil. Aceptar esto puede darle paz en medio de todo este problema.

CONSEJOS "Lo que más necesita tu abuela es amabilidad: acariciarla, quizás masajear sus manos con crema. Cantarle sus canciones favoritas".

Nuevamente recomiendo contactar a alguna asociación de Alzheimer en busca de apoyo y darle tiempo tuyo a tu madre. Decirle que entiendes que le lastime ver que su madre no la reconozca. Trata de comprender a tu madre. Déjala llorar, descargarse. Escucha, escucha. Luego dile, con tacto, que tu abuela no la lastima a propósito sino que no puede evitarlo.

Lo que más necesita tu abuela es amabilidad: acariciarla, quizás masajear sus manos con crema. Cantarle sus canciones favoritas, hacer algo que a ella le gustaba cuando estaba bien. Una pregunta que puedes acérquela tu madre es: “¿Cómo te gustaría ser tratada si esto te ocurriera a ti?” Y luego hagan un pacto de tratar así a la abuela. Esa será la Regla de Oro. Todos se sentirán mejor con sí mismos.

Mi abuela tiene Alzheimer y aunque no nos reconoce a ninguno de la familia, recuerda perfectamente episodios o canciones de su infancia. ¿Cómo se explica este fenómeno? (María, Londres).

Hola, María. Esa es una observación muy común. La memoria a largo plazo parece permanecer mucho más intacta que la de corto plazo. Los pacientes suelen tener más contacto con el pasado que con el presente.

Quisiera sintetizar mi experiencia y la de mis tres hermanos con nuestra madre, la cual disfrutamos hasta el último día de su vida con alegría y aunque se olvido de sí misma, nunca perdió su carácter placido y su bella sonrisa y al tomar sus manos y cantándoles su canción favorita la ayudamos a despedirse en paz. (Belén Rodríguez, Caracas, Venezuela).

Hola Belén, qué bonito. Rezo para que tu ejemplo sirva a quienes tengan seres queridos con Alzheimer y, como tú, puedan ver la vida a través de los ojos del amor. Gracias.