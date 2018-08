El romance de Almodóvar y Penélope

El director Pedro Almodóvar, ganador del Oscar, es conocido por poner mujeres en el corazón mismo de sus películas.

Y su nuevo filme, "Los abrazos rotos", una intensa historia de pasión y tragedia, no es la excepción.

Image caption "Los abrazos rotos" es su 17º película.

La actriz Penélope Cruz vuelva a interpretar el rol protagónico después de su osada actuación en "Volver" (2006), que le valió una nominación a los Oscar.

En una complicada trama de relaciones entrelazadas, Cruz interpreta a Lena, una mujer que se convierte en una actriz idolatrada por el director Mateo Blanco.

La actriz de 35 años se roba la pantalla en casi todas las tomas e irradia un magnetismo difícil de resistir.

"Genio total"

Almodóvar admite que la dupla ha cultivado una relación especial, lo que parece prometer más trabajos conjuntos.

"Ella me da una sensación de seguridad enorme, porque confía ciegamente en mí. Confía tanto en mí", dice Almodóvar (principalmente a través de un intérprete, pero por momentos en inglés.)

Filmes de Cruz & pedro "Carne trémula" (1997)

"Todo sobre mi madre" (1999)

"Volver" (2006)

"Los abrazos rotos" (2009)

"Me ve como un genio total, que no es la manera como me veo yo. ¡Cuando la oigo decirlo me resulta tan embarazoso!", admite.

"Me da mucha fuerza contar con una actriz que sé que hará absolutamente cualquier cosa que yo le pida", explica.

Desde la primera participación de Cruz en una película de Almodóvar, hace doce años, la actriz se ha convertido en una figura internacional y en estrella de Hollywood.

Sin embargo, Almodóvar ve el último trabajo de la española como una especie de regreso a casa, dado que las películas que él dirige resaltan su potencial actoral.

"Yo le doy los personajes que no encuentra en Estados Unidos. Son muy complejos, arriesgados, desafiantes y ella adora los desafíos".

"La vida de Penélope ha cambiado muchísimo, ha tenido un éxito enorme, pero eso no ha cambiado la forma en la que aborda los personajes ni su forma de trabajar".

"Conmigo, ciertamente trabaja igual que siempre", agrega el director, de 59 años, y confirma con énfasis que volverá a trabajar con ella.

La estrella de cine, en tanto, siempre ha hablado de su mentor con gran cariño y respeto. Hace poco dijo de él: "es parte de mi vida y mi carrera".

Monjas embarazadas

Almodóvar, quien además de dirigir también escribió "Los abrazos rotos", la define como "la película más compleja que he hecho" y agrega que tuvo que recurrir a la experiencia de sus 16 películas anteriores.

El filme trata, en parte, sobre el proceso de realización de una película y es un homenaje "natural" al cine, con guiños a Hitchcock y a sus propias películas, como "Mujeres al borde de un ataque de nervios".

Algunos críticos han dicho que a esta película le falta el toque picante de las anteriores, en las que hay desde monjas embarazadas hasta travestis y despertares homosexuales.

Pero Almodóvar - que evita mirar sus películas después del estreno - dice que "no presta atención a las opiniones de los demás" y que ha suavizado su estilo.

"Nunca tuve la intención de ser escandaloso. Eso lo hace Lars Von Trier, lo hace Madonna. El escándalo está en el ojo del espectador."

"He hecho películas durante 30 años y probablemente me sienta menos escandaloso. Es algo simplemente natural", explica.

El cineasta agrega que vivimos en tiempos de "enorme escándalo" pero que siente que el cine ya no genera polémica.

Aunque los tiempos cambien, hay ciertas constantes en el cine de Almodóvar, como la participación recurrente de ciertos actores en sus películas.

Junto a sus bellas protagonistas, las actrices de reparto suelen encarnar personajes peculiares, lo que él atribuye a haber estado rodeado de mujeres durante su infancia.

"Y es una cuesión puramente práctica. Cuando has trabajado con alguien, ya te entiendes con esa persona. Es bonito sentirse como una familia".

Almodóvar cuenta con el respeto de Hollywood y Cannes, pero dice que lamenta una cosa de su buena fortuna: tener que residir en un área "cómoda y cara" de Madrid.

Admite que preferiría vivir en un barrio más ordinario y vibrante de esa ciudad, donde encontraría mucho combustible para sus ideas.