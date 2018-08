El español Fernando Alonso se retira de la Fórmula 1, el adiós de quien es considerado el piloto más completo de la categoría

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Alonso completará la temporada 2019 como el segundo piloto con más carreras en la historia de la F1.

El piloto español Fernando Alonso anunció que se retirará de la Fórmula 1 al final de la temporada.

El bicampeón mundial de la máxima categoría de automovilismo en 2005 y 2006, considerado como el piloto más completo de su generación, se despidió con un emotivo mensaje que compartió en las redes sociales.

Titulado "Querida F1...", Alonso hizo un recorrido desde el inicio de su carrera hasta los 17 años que ha estado pilotando los monoplazas más rápidos del planeta.

"Tú no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte", reconoció el piloto español.

"Cuando apenas sabía andar, ya corría hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber apenas de ti. Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos", recordó.

El actual corredor de McLaren resaltó lo que sentía cada vez que bajaba la visera del casco, "tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido", pero reconoció que "hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer".

Se espera que Alonso concentre ahora sus esfuerzos en convertirse en tan solo el segundo piloto de la historia en conquistar la triple corona del automovilismo, tras el inglés Graham Hill.

El corredor español sumó este año la victoria en las 24 Horas de Le Mans a un palmarés en el que también está su triunfo en el Gran Premio de Mónaco.

Ahora solo le falta las 500 Millas de Indianápolis.

Su última victoria fue en el Gran Premio de España en 2013.

Imágenes de su carrera

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Alonso dio el salto a la F1 gracias a su espectacular triunfo en el circuito Spa Francorchamps en 2000.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Su debut en la categoría se produjo en 2001 con Minardi, año en el que también comenzaron Kimi Raikkonen (Sauber), Juan Pablo Montoya (Williams) y Enrique Bernoldi (Arrows).

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption En 2005 conquistó su primero título mundial con Renault.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Al año siguiente superó en un épico duelo al alemán Michael Schumacher.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Su desafortunado paso por McLaren en 2007 marcaría lo que sería el resto de su carrera, pasando más de una década sin poder sumar su anhelado tercer título.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Tampoco pudo ganar hacerlo con Ferrari, escudería con la que quedó dos veces subcampeón.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Su regreso a McLaren tampoco le permitió luchar al frente de la parrilla, lo que pudo haber incidido en su decisión de abandonar la categoría para dedicarse a otros retos.

