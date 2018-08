El ballet que trata sobre una pelota de tenis y otras cuatro obras de la música clásica inspiradas por el mundo del deporte

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El famoso bailarín y coreógrafo Nijinsky en la interpretación de "Juegos" de Claude Debussy.

Es verdad que la música clásica y el deporte no suelen tener una relación obvia, pero sí que se juntan muchas veces con piezas que son utilizadas como banda sonora de grandes competencias.

Es el caso, por ejemplo, de la adaptación hecha por Tony Britten a la pieza de Handel "Zadok el sacerdote", que es el himno de la Champions League de fútbol desde 1992.

Pero también hay ejemplos de música clásica que es inspirada por el deporte o de obras que, de hecho, son sobre el deporte.

Debussy y el ballet sobre una pelota de tenis perdida

El compositor inglés Benjamin Britten jugaba al tenis, al igual que el austríaco-estadounidense Arnold Schoenberg,

El francés Claude Debussy fue un paso más allá y colaboró con el famoso bailarín y coreógrafo Nijinsky en Jeux ("Juegos"), un ballet acerca de una pelota de tenis perdida que se estrenó en París el 15 de mayo de 1913 como parte del trabajo de la compañía itinerante Ballet Russes del empresario ruso Sergei Diaghilev.

En la función, el escenario fue descrito de la siguiente forma: "La escena ocurre en un jardín al anochecer; una pelota de tenis se ha perdido; un muchacho y dos muchachas la buscan".

Es la señal para que suene una música impresionista acompañada de mucho baile hasta que "otra pelota de tenis es traviesamente lanzada dentro por una mano desconocida. Sorprendidos y alarmados, el muchacho y las muchachas desaparecen en las profundidades nocturnas del jardín".

Todo suena muy sencillo, pero la obra fue considerada polémica y recibió malas críticas. Hoy es considerado como todo un clásico de Debussy,

Elgar escribe una canción sobre fútbol en1898

El compositor inglés Edward Elgar fue un ferviente hincha del equipo de fútbol Wolverhampton Wanderers. Se desplazaba más de 65 kilómetros en bicicleta desde su casa para verlo jugar.

También leía las crónicas de los partidos en el periódico. Refiriéndose al delantero Billy Malpass, un periodista escribió: "Golpeó el cuero para hacer gol" (He Banged The Leather for Goal). Elgar se inspiró en el texto y compuso una canción en 1898.

Se cree que es el primer cántico de fútbol, aunque se desconoce si realmente fue entonado en las tribunas.

Shostakovich y el equipo de fútbol soviético van a Occidente

El compsitor ruso Shostakovich también era un fanático del fútbol y se le atribuye haber acuñado la frase "el fútbol es el ballet de las masas".

Hincha del Zenit de Leningrado, compuso todo un ballet sobre el balompié: "La edad de oro" (1920). En parte sátira, en parte propaganda, la obra acompaña al equipo soviético en sus actuaciones en el "decadente Occidente", donde son víctimas de trampas, insultos y el encarcelamiento de su capitán.

En la última escena, los deportistas occidentales de la clase obrera liberan al futbolista soviético y danzan en solidaridad contra sus opresores.

Sibelius desciende esquiando por un sendero solitario

Un melodrama en miniatura de tres minutos, la obra de Sibelius "Una solitaria pista de esquí", escrita para un orador y piano, se basó en un poema de Bertel Gripenberg.

Fue compuesta en 1925, pero no fue interpretada hasta 1948. Se trata de una estremecedora y encantadora pieza que aborda los imperecederos temas de Sibelius sobre la soledad y la mortalidad.

La pasión del béisbol en la obra de Ives

El béisbol tuvo una enorme influencia sobre el compositor estadounidense Charles Ives.

Escribió numerosas piezas, incluyendo Some South-Paw Pitching un estudio para piano compuesto "con diversión y emoción" tras presenciar un buen partido.

Ives también fue hincha del fútbol americano. En 1897 asistió a un partido entre los equipos de Princeton y su alma mater, Yale -una de las rivalidades más antiguas del deporte- y escribió una pieza dedicada a ese choque.

