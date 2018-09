El desafiante mensaje de Colin Kaepernick y Nike en el 30 aniversario del popular lema "Just Do It" (Simplemente hazlo)

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Kaepernick se encuentra sin equipo desde que optó por seguir con San Francisco en marzo de 2017.

Colin Kaepernick no se pondrá esta semana el uniforme de ninguno de los 32 equipos de la NFL.

Pero su imagen estará presente en cada uno de los estadios en la primera fecha de la temporada 2018 de la liga profesional de fútbol americano en Estados Unidos.

La razón es que Kaepernick fue el elegido para liderar la nueva campaña que la firma de ropa deportiva Nike lanzó este lunes con motivo del 30 aniversario del popular lema "Just Do It" (Simplemente hazlo).

El rostro del que fuera el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, a los que guió a la final del Super Bowl en 2012, está acompañado por el mensaje: "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo".

¿Castigado?

Las palabras hacen referencia a lo que le pasó a Kaepernick, quien se encuentra sin equipo desde que optó por finalizar su contrato con San Francisco en marzo de 2017.

Ninguna de las otras 31 franquicias de la liga se mostraron interesadas en sus servicios, argumentando un declive deportivo.

Pero muchos creen que fue consecuencia de su postura frente a la discriminación que sufren los afroestadounidenses en su país, víctimas, como denunció el jugador, de injusticia racial y violencia policial.

Derechos de autor de la imagen Thearon W. Henderson Image caption Kaepernick inspiró a otras estrellas del deporte a unirse a la protesta.

Su imagen, con la rodilla en tierra mientras se entonaba el himno nacional, fue el detonante hace dos años de una ola de protestas que propició un debate nacional en el que participó activamente el presidente de Estados Unidos Donaldo Trump, quien criticó duramente la postura de Kaepernick y se enfrentó públicamente con los jugadores de la NFL y otras estrellas del deporte.

"Inspirador"

Kaepernick fue descrito por Nike como "uno de los más inspiradores atletas de su generación".

Gino Fisanotti, vicepresidente de la marca en Estados Unidos, le dijo a la prestigiosa cadena deportiva ESPN que "él ha aprovechado el poder del deporte para ayudar a que el mundo avance".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Shaquem Griffin, a quien le falta una mano, es otro de los futbolistas elegidos para la campaña de aniversario del Just Do It.

Kaepernick, quien recibió el mayor reconocimiento de Amnistía Internacional, presentó una denuncia en contra de los dueños de los equipos de la NFL acusándolos de conspirar para no contratarlo debido a sus protestas, caso que el pasado jueves se consideró con los suficientes argumentos para ir a juicio.

En su campaña aniversario de su popular lema, Nike también incluirá una serie de comerciales junto a Serena Williams, la estrella de los Nueva York Giants Odell Beckham y el novato de los Seattle Seahawks Shaquem Griffin, el primer jugador de la NFL sin una mano.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.