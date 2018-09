Ni Messi ni Cristiano: Luka Modric gana el premio The Best 2018 de la FIFA al mejor jugador de la temporada

Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, Luka Modric es el mejor futbolista del mundo.

El croata ganó este lunes el premio The Best de la FIFA al Mejor Jugador de la temporada, venciendo a al portugués Cristiano Ronaldo y al egipcio Mohamed Salah en la votación.

"Es un gran honor y un hermoso sentimiento estar aquí con este grandioso trofeo", dijo al recibir el trofeo en Londres.

"Este trofeo no es solo mío, es también para todos mis compañeros del Real Madrid, para mis compañeros de la selección de Croacia, para todos los entrenadores para los cuales he jugado. Sin ellos, esto no sería posible", añadió.

Modric lideró como capitán a Croacia hasta su primera final de una Copa del Mundo, en Rusia 2018, además de que ganó el Balón de Oro de ese Mundial.

Con su club, el Real Madrid, ganó la Liga de Campeones de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Luka Modric llevó a Croacia hasta la final de Rusia 2018.

La de este año fue la primera vez desde 2006 que el argentino Lionel Messi no estuvo considerado entre los finalistas al premio que antes se llamó Mejor Jugador del Año de la FIFA.

También se rompió la histórica rivalidad entre Ronaldo y Messi, pues había disputado el premio ininterrumpidamente desde 2010.

Los nombres de los finalistas fueron anunciados el pasado 3 de septiembre después de un largo proceso de votación que incluyó un 25% de participación a través de una encuesta de hinchas en línea.

Otro 25% fue votado por los entrenadores de las selecciones nacionales, el 25% de los capitanes de esas selecciones, y el 25% restante de representantes de medios de comunicación seleccionados.

Los otros ganadores de la noche fueron:

Premio Puskas (mejor gol): para Mohamed Salah, su gol con el Liverpool en contra del Everton en la Liga Premier.

Omitir publicación de Youtube número de FIFATV Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de FIFATV Derechos de autor de la imagen FIFATV FIFATV

"Quiero agradecer a todo el mundo que me ha votado. Espero llevarme otro galardón hoy", dijo Salah, esperanzado en llevarse el premio a Mejor Jugador.

Mejor hinchada: para los aficionados de la selección de Perú, que después de 36 años volvieron a una Copa del Mundo en Rusia 2018.

"Este premio es para todos los peruanos, en especial para todos los hermanos de la blanquirroja que hicieron que todo esto fuera posible", dijo uno de los hinchas que recibieron el premio.

Mejor Entrenador Masculino: para el francés Didier Deschamps, seleccionador de su país y campeón del mundo.

"Me gustaría dar las gracias a Zinedine Zidane y Zlatko Dalic. Ambos son ganadores", dijo Deschamps sobre los otros dos contendientes.

"No somos nada sin nuestros jugadores. Me gustaría dar las gracias a todo el equipo. Trabajaron mucho para traerme aquí esta noche", dijo en el escenario.

Mejor jugadora del año: la brasileña Marta, capitana de la Canarinha.

Mejor 11: David de Gea (Manchester United), Dani Alves (Paris Saint-Germain), Raphael Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) y Cristiano Ronaldo (Juventus)

Mejor Portero: para el belga Thibaut Courtois,portero de la selección de Bélgica y semifinalista en Rusia 2018.

Mejor Entrenador Femenino: para el francés Reynald Pedros, entrenador del club Olympique Lyonnais Féminin de Lyon, Francia.

Premio al Juego Limpio: para el alemán Lennart Thy, delantero de 26 años quien se perdió un juego del VVV-Venlo contra el PSV Eindhoven por acudir a donar células madre para ayudar a un paciente con leucemia.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.