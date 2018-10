View this post on Instagram

Hoy se hace realidad un gran sueño: Les presento el “Gonzalez”!!! Desde hoy este ejercicio (mortal atrás con 3 giros y medio) quedará registrado con mi apellido en el código de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia @figymnastics !!! Sin duda uno de mis mejores logros se hace realidad luego de haberlo presentado hace 15 años! 🤸‍♂️😁🇨🇱 #Gonzalez #floorexercise #gymnastics #chile