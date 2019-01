Roger Federer y Serena Williams se miden por primera vez en la misma cancha y el resultado fue...

Derechos de autor de la imagen Paul Kane/Getty Images Image caption Un final feliz.

Dos leyendas del tenis masculino y femenino cara a cara.

El suizo Roger Federer se midió a la estadounidense Serena Williams en la misma cancha, pero no estaban solos…

Los acompañaban en el duelo de dobles mixtos, la también suiza Belinda Bencic y el estadounidense Frances Tiafoe.

El partido se celebró en la Copa Hopman en Perth, Australia.

Derechos de autor de la imagen Will Russell/Getty Images Image caption Dos grandes se enfrentaron en Australia.

Federer y Bencic derrotaron a Williams y Tiafoe 4-2 4-3 (5-3) para asegurarse una victoria 2-1.

Federer y Williams, ambos de 37 años, venían de ganar su respectivos partidos individuales.

"Qué honor"

"Fue muy divertido. Realmente disfruté jugar contra Serena. Qué honor", indicó el suizo.

"Estaba nervioso cuando me tocaba devolver porque la gente habla mucho de su servicio. Ahora sé por qué lo dicen, tiene un servicio maravilloso".

"Es una gran campeona, uno ve cuán enfocada es y eso es algo que amo de ella".

Federer y Williams han ganado, entre los dos, 43 títulos individuales de Grand Slam y han pasado 621 semanas en la posición número uno del ranking mundial.

El partido que ha sido calificado como el duelo entre tenistas de ambos géneros más anticipado desde que se diera "La batalla de los sexos" en 1973, cuando la 39 veces campeona de Grand Slams, Billie Jean King, derrotó al exnúmero del mundo Bobby Riggs en sets seguidos.

"Es el mejor de todos los tiempos"

"Fue una gran experiencia. Estoy triste de que se acabara. Estaba empezando a calentar", dijo Williams.

Derechos de autor de la imagen Paul Kane/Getty Images Image caption Frances Tiafoe y Serena Williams posan junto Roger Federer y Belinda Bencic.

"Fue muy divertido hacer esto en el pináculo de nuestras carreras".

"Este chico es increíble. Es el mejor de todos los tiempos. Hay una razón por la cual es tan grande. Tiene un servicio asesino. Lo he visto todo el tiempo, pero nunca me di cuenta cuán bueno es (su servicio). Quizás más tarde me puede dar algunos consejos".

Antes del partido de dobles mixto, Federer derrotó Tiafoe 6-4 6-1 mientras que Williams superó a Bencic 4-6 6-4 6-3.

La Copa Hopman consiste en dos individuales y un partido de mixtos dobles entre países en un formato round-robin con dos grupos de cuatro.

Los ganadores de cada grupo disputarán la final que se celebrará el sábado.

