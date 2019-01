Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El "Tata" Martino guió a Paraguay a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010 y a Argentina a las finales de la Copa América en 2015 y 2016.

"Para mí, no es bienvenido a la selección nacional".

Así de claro se expresó la máxima leyenda del fútbol mexicano, el histórico goleador Hugo Sánchez, tras la presentación del argentino Gerardo "Tata" Martino como el hombre encargado de la selección mexicana hasta el Mundial de Qatar 2022.

Sánchez acotó que respeta a Martino y le daría la bienvenida para dirigir a un club, pero volvió a insistir, como lo ha repetido en numerosas ocasiones, que "la selección nacional tiene que ser dirigida por un mexicano".

"Si queremos conseguir cosas importantes y grandes tenemos que imitar a España, Italia, Alemania, Brasil o Argentina, países que futbolísticamente están en el top", explicó quien fuera cinco veces el máximo goleador de la Liga en España.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El técnico argentino llega a México tras proclamarse campeón de la liga estadounidense con el Atlanta United.

"Yo no conozco que en Brasil un entrenador argentino haya sido director técnico de la selección brasileña o en Uruguay un brasileño".

"Hay que aprender de eso, de lo contrario seguiremos en la misma mediocridad en la que estamos desde hace muchos años", concluyó.

Se repite la historia

Las contundentes palabras de Sánchez, quien estuvo a cargo del Tri en dos etapas, la más reciente entre 2006 y 2008, avivaron el debate sobre si beneficia la presencia de entrenadores extranjeros al frente del combinado nacional.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Hugo Sánchez fue el futbolista con mayor proyección internacional de México al ganar cinco veces el trofeo Pichichi al máximo goleador en España.

Esa diferencia de opiniones fue la que marcó el ciclo del colombiano Juan Carlos Osorio, quien reconoció justo antes del Mundial de Rusia 2018 y tras tres años en el cargo, que no se había ganado la confianza de la afición mexicana.

Escepticismo que se mantuvo hasta el último día de su aventura pese a ser el responsable de la sorprendente victoria sobre Alemania en la cita mundialista y registrar el mejor porcentaje de puntos ganados entre los técnicos con un mínimo de 20 partidos al frente del Tri.

Sin embargo, su paso siempre será recordado por la llamada "Masacre de Santa Clara", el día en el que México fue goleado 7-0 por Chile y quedó eliminado de la Copa América Centenario en 2016.

Además, tampoco pudo alcanzar el tan ansiado quinto partido en un Mundial tras caer contra Brasil en octavos de final, fase en la que México ha sido eliminado en los últimos siete mundiales.

¿Mexicano o extranjero?

Si uno se remonta al primer partido oficial de la selección mexicana en 1923, Martino es el entrenador número 44 que asume las riendas del Tri de manera permanente.

De ellos 12 han sido extranjeros, camino iniciado por el español Juan Luque de Serrallonga en 1930.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La única vez que México jugó el quinto partido de un Mundial fue como anfitrión en 1986 con Hugo Sánchez (número 9) en la delantera y el serbio Bora Milutinovic (a la derecha) como entrenador.

Un británico, dos húngaros, otro español, cuatro argentinos, un serbio, un sueco y un colombiano completan la lista que no integran el brasileño Ricardo Ferretti o el colombiano Luis Pompilio Díaz debido a que lo hicieron de manera interina, el primero, o como suplente, el segundo.

El más recordado de todos es el serbio Bora Milutinovic, quien ganó una Copa de Oro (1996) y alcanzó los cuartos de final en el Mundial de México en 1986, única vez que el Tri jugó cinco partidos en una Copa del Mundo.

Milutinovic también cuenta con el cuarto mejor porcentaje de puntos por detrás de Osorio y los mexicanos Javier Aguirre y José Manuel de la Torre.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sánchez no tuvo un paso exitoso como entrenador de la selección mexicana, perdiendo la final de la Copa de Oro contra Estados Unidos y quedando eliminado en la primera fase del preolímpico de 2008.

Otro seleccionador extranjero que dejó su huella fue el argentino Ricardo La Volpe, quien ganó la Copa de Oro en 2003 y cayó en la prórroga de los octavos de final del Mundial de Alemania 2006 frente a Argentina por culpa del espectacular gol de Maxi Rodríguez.

"Hay muchas selecciones de México que me gustaron. Entre ellas la de Ricardo La Volpe, que jugaba muy bien, y también me agradó la de Juan Carlos Osorio", destacó Martino durante su acto de presentación, tal vez sin darse cuenta que no mencionó a ninguna dirigida por un mexicano.

Es posible que al "Tata" le toque vivir algo similar a lo que ocurrió con Osorio, pero lo cierto es que, en base a las estadísticas, no hay mucha diferencia entre los seleccionadores mexicanos y extranjeros, más allá de la opinión personal de Hugo Sánchez y de un sector de la afición.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Osorio fue el estratega en la histórica victoria de México sobre Alemania en el mundial de Rusia 2018, pero la derrota ante Suecia lo condenó a jugar en octavos de final contra Brasil, cayendo eliminado antes de jugar el famoso quinto partido.

En casi 100 años, la capacidad del técnico -y los resultados- han sido más importantes que su nacionalidad, y eso es lo que tendrá que comenzar a demostrar Martino en sus dos primeros partidos oficiales.

El viernes 22 de marzo frente a Chile, el país contra el que perdió dos finales de Copa América, y el 26 de ese mes ante Paraguay en Santa Clara, un lugar de malos recuerdos para el aficionado mexicano.

