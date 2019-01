Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El mundo del fútbol se ha volcado en mensajes de apoyo al futbolista argentino Emiliano Sala.

Cada palabra del mensaje que envió Emiliano Sala a bordo de la avioneta desaparecida el pasado lunes retumba por su significado.

El futbolista argentino se había despedido de sus compañeros en Nantes, Francia, tras haberse convertido el pasado sábado en el fichaje más caro en la historia del Cardiff y regresaba a la capital galesa para unirse a las filas de su nuevo club.

Ya desde la aeronave, según informan medios argentinos que confirmaron con su padre, Horacio Sala, el jugador de 28 años grabó un pequeño audio en WhatsApp.

"Hola hermanitos, ¿cómo van?", comienza la grabación de la que había dado cuenta el también futbolista uruguayo Diego Roldán, compañero y amigo en el Girondins de Burdeos, equipo en el que Sala comenzó su aventura europea.

"¿Cómo andan loquitos locos? Hermano estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, y cosas, y más cosas... y no termina más, no termina más, y no termina más".

Con voz cansada y bostezos, Sala se refiere a la avioneta Piper Malibu en la que viajaba.

"Estoy aquí arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Me estoy yendo para Cardiff que mañana por la tarde arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sala se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Cardiff el pasado fin de semana.

Luego, en tono medio en serio y medio en broma, concluye con una frase que resultaría premonitoria.

"¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien?" Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... papá qué miedo tengo", concluye el audio Sala.

Pesimismo

Este miércoles se reanudó la búsqueda por el avión desaparecido en la que viajaban Sala y el piloto.

Cinco aeronaves y dos botes salvavidas rastrean un área de unos 2.500 kilómetros cuadrados con la esperanza de encontrar alguna pista, pero el jefe del departamento de búsqueda aérea de las islas del canal, John Fitzgerald, no es optimista.

"Realmente no creo, personalmente, que hay una esperanza", dijo.

"Creo que incluso la persona más en forma, si está en el agua, no puedo durar más de unas pocas horas".

"En esta época del año las condiciones allá afuera son realmente horribles si estás en el agua", explicó.

"Pienso lo peor"

La incertidumbre por el paradero de Sala aumenta a media que pasan las horas, mientras el mundo del fútbol se multiplica en sus mensajes de apoyo a la familia y a las personas que estuvieron a su alrededor a lo largo de su carrera.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sala fue adorado en Nantes con el que anotó más de 40 goles desde que se unió al equipo en 2015.

Aficionados del Nantes, club en el que estuvo desde 2015, se congregaron alrededor de unas de las principales fuentes de la ciudad donde colocaron flores en tributo a Sala y el piloto del avión.

Imagen que también se repitió en Cardiff.

Uno de los principales periódicos de deportes de Francia, L'Equipe, le dedicó su portada a Sala con el titular "La desaparición de un guerrero".

En el texto agregó que "la espera ha sido insoportable para los seguidores de un delantero que fue amado por sus capacidad de lucha".

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Aficionados de Cardiff se acercaron al estadio para rendirle tributo a Sala.

En Argentina la conmoción se extiende por todo el país, mientras Horacio Sala, padre de Emiliano, expresó a los medios que teme por su hijo.

"Las horas pasan y me hacen pensar lo peor", dijo.

"Lo único que quiero es que lo encuentren. Lo último que han dicho es que la comunicación terminó cuando cruzaron el canal".

El avión de una sola hélice despegó de Nantes, en el noroeste de Francia, a las 7:15 de la noche el lunes y volaba a unos 5.000 pies de altura cuando contactó a la torre de control de tráfico aéreo de Jersey para solicitar descender.

Tras bajar a 2.300 pies el contacto se perdió y desapareció del radar cerca del faro de Casquets, conocido por los marineros por causar muchos naufragios, 13 kilómetros al noroeste de Alderney.

