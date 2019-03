Muere la ciclista Kelly Catlin a los 23 años: el honesto artículo que escribió la triple campeona del mundo sobre su vida

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Kelly Catlin era triple campeona del mundo.

"Como atletas, estamos socialmente programados para ser estoicos con nuestro dolor y soportar nuestras cargas sin quejarnos, incluso cuando ese estoicismo alcanza la estupidez y esas cargas comienzan a hacernos daño".

Las palabras son de Kelly Catlin, la ciclista estadounidense triple campeona del mundo fallecida con tan solo 23 años.

Catlin se quitó la vida el pasado viernes, según confirmó su familia.

"Mi hermana Kelly se suicidó anoche. Era la única persona con la que he compartido mi vida entera y la voy a extrañar terriblemente", publicó en redes sociales su hermano trillizo Colin.

En una carta enviada a la revista especializada Velo News, el padre de la joven, Mark Catlin, aseguró que la familia está "sufriendo un dolor increíble".

Ese mismo medio especializado en ciclismo publicó un artículo firmado por la deportista el pasado 27 de febrero, en el que Catlin reveló parte de su día a día.

En él, la deportista contó las dificultades para equilibrar su vida como ciclista de alto rendimiento y estudiante de matemáticas computacionales en la Universidad de Stanford.

Catlin era estudiante en Stanford.

En su artículo, la atleta recuerda por ejemplo una vez que, en plena celebración por haber logrado el segundo puesto en una copa mundial, su entrenador se le acercó para decirle que la universidad le había avisado que tendría repetir un examen de análisis estadístico.

"Ser estudiante de posgrado, ciclista de pista y ciclista profesional de ruta puede parecer como si tuviera que viajar en el tiempo para lograr hacer todo", escribió Catlin.

Con su mensaje, la ciclista trataba de aconsejar a otros jóvenes que, como ella, intentaban balancear todos los aspectos de su vida, y lo hizo con una confesión:

"¿Cómo logro equilibrar tres competitivas carreras? Fácil, no las equilibro", afirmó Catlin.

"Malabares con cuchillos"

Para mostrar lo duro que era su rutina, Catlin puso como ejemplo que una vez, durante su día de recuperación, tuvo que estudiar 12 horas. Resultó que entonces "necesitaba un día de recuperación de ese 'día de recuperación'".

La deportista escribió que aunque parecía que tuviera todo bajo control, la verdad es que "la mayoría de las veces" no lograba que todo funcionara.

"Es como hacer malabares con cuchillos, pero en realidad se me están cayendo todos".

"Es solo que la mayoría de ellos golpean al piso y no a mí".

Catlin tenía 23 años.

Catlin consideraba que no importa lo bien que maneje el tiempo o cuánta disciplina tenga; "las cosas podrán salir mal".

"Brazos fracturados, golpes, problemas mecánicos, libros perdidos, mala conexión a internet, lo que sea. No puedes planear lo no panificable, y a veces los cuchillos te caerán a ti".

"¿Qué hacer cuando esto ocurre"?, instaba.

Para Catlin, la mayor fortaleza estaba en reconocer las debilidades y aprender a pedir ayuda cuando fuera necesario.

"Esta es una lección que comencé a aprender lenta y dolorosamente", confesó.

"Al igual que tus músculos, tu mente solo puede repararse y fortalecerse con el descanso. Pide un día de descanso, o si tienes la fortuna de ser tu propio entrenador, date un día de descanso".

"A diferencia de todo lo demás en la vida, no es posible que (un descanso) te haga daño".

Reacciones

La muerte de Catlin causó conmoción en el mundo del ciclismo.

Había sido campeona mundial en ciclismo de persecución por equipos en 2016, 2017 y 2018 y había logrado medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, Brasil.

Además, era graduada de matemáticas y chino de la Universidad de Minnesota y tocaba el violín.

Actualmente competía para el equipo Rally UHC Cycling.

"No pasa un minuto sin que piense en ella y en la vida maravillosa que podía haber tenido. No pasa un segundo en que no pensemos que daríamos nuestras vidas a cambio de la de ella", escribió Mark Catlin, padre de Kelly, en una carta enviada a la revista VeloNews.

"Es como hacer malabares con cuchillos".

US Cycling, la entidad que rige el ciclismo en EE.UU., publicó un comunicado en el que lamenta la muerte de Catlin y se refiere a ella como "más que una atleta".

"Estamos ofreciendo continuo apoyo a los compañeros de Kelly, a los entrenadores y al personal", dice el comunicado.

Por su parte, UHC Cycling publicó un mensaje que recuerda a Catlin como su "amiga y compañera".

"Nuestras más sentidas condolencias están con su familia y aquellos que tuvieron la suerte de conocer lo mejor de ella".

Kristin Armstrong, tres veces campeona olímpica contrarreloj, dijo en Twitter que "ésta es una pérdida devastadora".

"Necesitamos seguir cuidando de nuestra familia ciclista".

