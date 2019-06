Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Platini fue presidente de la UEFA del 2007 a 2016.

Michel Platini, expresidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), fue detenido este martes en Francia para ser cuestionado en el marco de una investigación por corrupción durante la elección de Qatar como sede del Mundial de Fútbol en 2022.

El arresto se ha producido en el marco de una investigación ordenada por la oficina del Fiscal Nacional de Finanzas (PNF) "por actos de soborno activo y pasivo", según informan medios franceses como Mediapart y Le Monde, y la agencia de noticias Reuters.

En 2013, el exjugador de fútbol francés admitió haber participado en una reunión secreta con el presidente francés en aquel entonces, Nicolás Sarkozy, y el primer ministro de Qatar, el príncipe Tamin Hamad Al Thani.

"Un día Sarkozy me invitó a una cena en la que estaba el primer ministro de Qatar. Durante la cena, Sarkozy nunca me pidió que votara por Qatar. Me invitó a cenar, pero sabía que sería independiente y que votaría por quien yo quisiera", explicó Platini en aquel entonces a la revista semanal local France Football, que destapó el caso que se conoce como Qatargate.

En 2010 se designó a Qatar como sede del Mundial de Fútbol masculino de 2022.

Platini fue detenido el martes en la mañana en Nanterre, un municipio cercano a París, y permanece bajo custodia de las autoridades francesas.

Considerado una leyenda del fútbol en Francia, fue elegido en 2007 para dirigir el organismo que regula el fútbol europeo. En 2016 renunció a su cargo al no poder anular el castigo que le fue impuesto por recibir un "pago desleal" del expresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Sepp Blatter.

Platini siempre defendió su inocencia en este caso y asegura no haber hecho nada fuera de la legalidad. El exfutbolista apeló la decisión de la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) pero este que solo redujo la suspensión que le fue impuesta por la FIFA de seis a cuatro años.

