Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Jackie Groenen desatascó el marcador en el minuto 99.

Las leonas naranjas hicieron historia al clasificarse para la final del Mundial femenino de fútbol por primera vez en su carrera.

En un disputado partido, Holanda logró romper el bloqueo y se impuso por 1-0 a Suecia en la prórroga.

El próximo domingo 7 de julio se enfrentará en Lyon a la gran favorita del torneo: Estados Unidos.

Partido igualado

Tras un primer tiempo de dominio sueco, las holandesas incrementaron la presión en la segunda parte, pero sus ocasiones fueron desbaratadas por la defensa y la portera de Suecia, Hedvig Lindahl, que tuvo una muy buena actuación.

El encuentro estuvo muy igualado y los primeros 90 minutos terminaron en empate a cero.

En el primer tiempo de la prórroga, Jackie Groenen consiguió el tanto de la victoria con un fuerte disparo a ras del césped que se coló por la derecha de la portería sueca.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El partido entre holandesas y suecas estuvo tan disputado que tuvo que definirse en la prórroga.

¿Podrán con las favoritas?

Holanda no solo no había llegado nunca a una final sino que no había quedado entre las cuatro mejores selecciones de un Mundial femenino.

Sin embargo, no son un rival fácil, como lo demuestra la gran campaña que están haciendo en el campeonato y el hecho de que son las actuales campeonas de Europa.

El domingo se enfrentarán a la vigente campeona de la Copa del Mundo, Estados Unidos, que juega su tercera final consecutiva.

El sábado se disputa el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Suecia.

