Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Shaquille O'Neal y Kobe Bryant fueron tricampeones de la NBA con los Lakers de Los Ángeles.

La muerte de Kobe Bryant es la última tragedia en la vida de Shaquille O'Neal, uno de los legendarios jugadores en retiro de la NBA.

El exbasquetbolista dedicó unas sentidas palabras para el que fuera su gran socio en los Lakers de Los Ángeles y quien falleció el domingo al caer su helicóptero en California.

"No había sentido un dolor tan intenso en un buen tiempo. Con 47 años, he perdido a mis dos abuelas, a mi hermana y ahora perdí a mi pequeño hermano", dijo O'Neal durante un homenaje a Bryant trasmitido en el canal TNT.

Conteniendo las lágrimas en algunos momentos, O'Neal relató que en medio del duelo que ha vivido en los últimos meses por la muerte de familiares cercanos, incluida la de su hermana menor en octubre pasado, le llegó la dura noticia sobre Bryant.

Primero no lo creía, relató: "Mi sobrino vino llorando y me mostró su teléfono. Le dije 'quítame eso de la vista'".

Pero después recibió múltiples llamadas que lo golpearon en el ánimo duramente: "Fue como una triple puñalada al corazón".

"Nuestros nombres estarán unidos por lo que hicimos", añadió.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Los Lakers eran el equipo a vencer a comienzos de la década de 2000.

O'Neal y Bryant vistieron la camiseta de los Lakers entre las temporadas 1996-97 y 2003-04, periodo en el que ganaron tres campeonatos de forma consecutiva (1999-00, 2000-01, 2001-02) y conformaron una de las duplas más destacadas de la historia de la NBA.

El legendario pívot dejó a los Lakers en 2004, mientras que Bryant continuó toda su carrera en el equipo de Los Ángeles.

Pese a que no volvieron a jugar juntos desde 2004, tanto ellos como sus hijos se enviaban mensajes constantemente.

Su hijo Shareef O'Neal lo llamó llorando para decirle que Kobe Bryant le había preguntado cómo estaba justo antes de la caída del helicóptero en Calabasas, California.

"Fuimos dos personas con un carácter fuerte, que se dicen cosas y hacen todo a su manera, pero el respeto nunca se perdía cuando se trata de estar dentro de unos límites y de ganar", dijo O'Neal a TNT.

Media playback is unsupported on your device Kobe Bryant: el mundo del deporte rinde tributos a la leyenda del baloncesto

Lamentó que no podrá bromear con Bryant cuando éste último sea incluido al Salón de la Fama: "No podré decirle 'tengo 5 (campeonatos) y tú tienes cuatro'. No vamos poder decir 'si hubiéramos seguido juntos habríamos tenido 10', esas son las cosas que no se pueden recuperar".

Esto hizo reflexionar a O'Neal sobre estar siempre en comunicación con los seres queridos.

"Ahora voy a tomarme un tiempo para llamar a la gente y decir 'te quiero' (...) Voy a intentar hacer un mejor trabajo en hablar con la gente, en lugar de posponerlo siempre, porque nunca se sabe, la vida es muy corta".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.