La esposa de Kobe Bryant demanda a la compañía operadora del helicóptero en el que murió su esposo, su hija y 7 personas más

"Kobe y yo empezamos nuestra relación cuando tenía 17 años. Fui su primer amor, su esposa, su protectora".

Desde el Staples Center de Los Ángeles, la casa del equipo de baloncesto de los Lakers, la viuda de Kobe Bryant dio este lunes un emotivo discurso en un evento en homenaje al ícono del deporte tras su inesperada muerte el pasado enero.

Mientras tanto, los abogados de la familia Bryant introdujeron el mismo día una demanda contra la compañía operadora del helicóptero que se estrelló y en el que murieron Bryant, su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas, incluido el piloto.

La querella introducida en un tribunal del condado de Los Ángeles contra las compañías Island Express Helicopters y Island Express Holding Corp. acusa al piloto Ara Zobayan de negligencia, de acuerdo a un reporte del diario Los Angeles Times.

La demanda, continúa el diario, alega que Zobayan cometió varios errores, como "no abortar el vuelo, no haber monitoreado ni analizado el estado del tiempo, y no haber mantenido una distancia segura entre los obstáculos del terreno y el helicóptero".

El documento señala que la compañía "autorizó, dirigió y/o permitió con conocimiento pleno que el helicóptero volara en condiciones meteorológicas inseguras".

Hace semanas, funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) señalaron que el helicóptero no estaba equipado con un sistema de alerta de terreno que podría haber ayudado al piloto a advertir de que se estaba acercando a una ladera.

En ese momento -poco antes de las 10 de la mañana del domingo 26 de enero-, las laderas de la ciudad de Calabasas estaban rodeadas de niebla.

La NTSB informó a principios de febrero que el helicóptero no presentó fallas en el motor durante el siniestro, aunque continuaban investigando las causas exactas del accidente.

Zobayan era un piloto con años de experiencia que solía trabajar para Bryant, quien estaba acostumbrado a transportarse en este medio.

La compañía operadora del helicóptero publicó un comunicado el 30 de enero en su página web en el que anunció que suspendían su servicio debido al "shock" que siguió al accidente.

Homenaje en el Staples Center

Alrededor de 20.000 seguidores del deportista, fallecido a los 41 años, acudieron al estadio Staples en el que Bryant completó más de veinte temporadas para los Lakers.

Beyoncé, amiga personal de Bryant, cantó uno de los temas favoritos de deportista, "XO".

Conteniendo las lágrimas, su esposa Vanessa rindió homenaje a su hija Gianna y a su marido, reconocido como uno de los figurantes más importantes del baloncesto en el mundo.

En las tribunas estaban leyendas del deporte como Michael Jordan y Shaquille O'Neal, además de celebridades de otros ámbitos como Kanye West, Kim Kardashian, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez.

