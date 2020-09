Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Lionel Messi no pudo mostrar su mejor fútbol.

La noche fue redonda para el Bayern de Múnich y una de las mayores vergüenzas para el FC Barcelona en la Liga de Campeones de la UEFA.

El equipo alemán goleó 8-2 al azulgrana en los cuartos de final, lo que dio el pase a semifinales, en las que espera al ganador del Manchester City vs. Olympique de Lyon, que se disputa este sábado.

Thomas Müller abrió el marcador a los 4 minutos, repitió al 31' y cinco de sus compañeros -Perisic 21', Gnabry 27', Kimmich 63', Lewandowski 82' y Coutinho 85' y 89'- marcaron ante una defensa que se desfondó conforme pasaba el partido.

Por el Barça solo pudo marcar Luis Suárez al 57, mientras que el defensa del conjunto alemán David Alaba anotó en propia puerta al minuto 7, los únicos dos tantos que pudo conseguir el equipo azulgrana.

Lionel Messi tuvo algunas oportunidades, pero no definición. En total el conjunto catalán solo pudo rematar en siete ocasiones, mientras que los alemanes lo hicieron en 26.

Esta derrota, aunada a la pérdida de La Liga española ante el Real Madrid, cierran una pésima temporada para los azulgranas, que por primera vez en 12 años se despiden sin un solo título.

Y el futuro de Messi en el equipo no está garantizado, pues pese a tener contrato por una campaña más, tiene una cláusula de salida que puede hacer efectiva este año.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption El desfonde de la defensa del Barcelona fue bien capitalizado por el Bayern.

"Un partido horrible. Una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. Ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez", dijo el defensa Gerard Piqué tras concluir el partido.

"Es muy duro y espero que sirva de algo. A reflexionar todos. Creo que el club necesita cambios", añadió antes de ofrecer incluso su salida del club para facilitar una transición.

El Bayern de Múnich había propinado una goleada al Barcelona por un 7-0 global en la temporada 2012-2013, pero aquella ocasión fue en una serie de dos juegos.

Este año solo hubo un partido, celebrado en Portugal, debido a que la pandemia de covid-19 obligó a concentrar la fase final de la competición en Lisboa.

Las semifinales se disputarán el 18 y 19 de agosto.

El Leipzig alemán enfrentará al París Saint Germain, mientras que el Bayern de Múnich lo hará al ganador del duelo entre Manchester City y Olympique de Lyon.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo