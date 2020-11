Muere Maradona: la amistad entre el astro argentino y Fidel Castro, dos polémicos íconos de América Latina que murieron el mismo día

Cuando Castro murió en 2016, Maradona se encontraba en Croacia disfrutando de un torneo de tenis y su primera reacción ante la televisión fue reveladora: "He llorado descontroladamente. Me voy para Cuba a despedir a mi amigo" .

"Mi segundo padre"

"Fidel me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me las cerraban porque no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón", dijo Maradona tras la muerte de Castro.