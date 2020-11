Muere Maradona: "Me cortaron las piernas" y otras 5 frases memorables del astro argentino

Tal vez la más famosa fue la que pronunció en medio del Mundial de Estados Unidos de 1994, cuando fue suspendido del torneo tras dar positivo en una prueba antidoping: "No me drogué. Me cortaron las piernas", declaró el 10, en una frase que luego se colaría en el habla cotidiana de los argentinos.

"La pelota no se mancha"

Después del partido, y con la camiseta azul y dorada, dijo ante la multitud que llenaba el estadio aquella tarde: "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha".

"Fue con la mano de Dios"

"Pasman, vos también la tenés adentro"

"Al que no creía, a los que no creyeron, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser (nunca) en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando", dijo eufórico y con lenguaje desbocado.