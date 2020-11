Muere Maradona: “Diego fue todo lo que era Nápoles y le devolvió la dignidad a la ciudad”

"Si hubiera nacido siete meses después, me llamaría Diego y no Antonio".

Partamos de ahí. Nápoles no es italiana. Lo es en lo estrictamente legal, en el papel, pero no si lo miramos desde lo humano. Es una ciudad latinoamericana.

Nápoles fue un poco bastarda. Nunca fue totalmente italiana. Tampoco fue totalmente fenicia. Es un poco árabe. Tiene de todo. Entonces, como no es una ciudad literalmente italiana -no es Florencia, no es Roma, no es Milán-, es una ciudad que ha encarnado la rebeldía.