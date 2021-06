Naomi Osaka, la sensacional tenista y activista contra el racismo que ahora evidencia los problemas de salud mental de los deportistas de élite

54 minutos

Tímida pero resuelta

Pero el hecho que no tenga mucha facilidad frente a grandes audiencias, no quiere decir que en su manera callada no tenga una voz interna poderosa que muchas veces expresa de formas diferentes y que le generan tanto elogios como críticas.

Japonesa y haitiana

Compite representando a Japón pese a haber vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos. "Yo no me siento necesariamente estadounidense y puedo entender y hablar japonés cuando quiero", explicó Osaka en una entrevista con el periódico The New York Times en 2018.