Christian Eriksen: los héroes que salvaron al jugador danés que se desplomó en la cancha en la Eurocopa

1 hora

Los primeros en ayudar

Henry Winter, el redactor jefe de fútbol de The Times, le dijo a la BBC: "Si conoces al equipo danés, estos no son simples compañeros de equipo".

Los médicos al rescate

Regresar al campo por Eriksen

El entrenador de Dinamarca, Kasper Hjulmand, dijo: "Los jugadores no podían imaginarse no poder dormir esta noche y tener que ir en un autobús mañana y jugar de nuevo. Era más fácil salir y terminar de una vez".

Agregó que no podría estar más orgulloso de "estas personas que se cuidan tanto unos a otros" y de cómo hablaron entre ellos para decidir que no jugarían hasta saber que Eriksen estaba consciente y estable.

"Algunos de ellos no pudieron jugar, otros estaban listos. Solo tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no puedes jugar un partido de fútbol a este nivel. No es normal jugar a un juego así cuando uno de tus amigos está sufriendo con un problema cardíaco. No puedo imaginarme jugando un partido así. Vamos a ofrecer sesiones de terapia y hay gente que nos ayudará".