Olímpicos de Tokio: Simone Biles, la gimnasta olímpica que superó una dura infancia

43 minutos

"Me pregunto si mi madre biológica se arrepiente"

"Cuando era más pequeña me preguntaba qué habría sido de mi vida si no hubiese pasado nada de esto. A veces todavía me pregunto si mi madre biológica se arrepiente y querría haber hecho las cosas de manera diferente, pero evito plantearme estas preguntas porque no las tengo que responder yo", dijo la gimnasta a medios estadounidenses.