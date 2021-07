Tokio: cómo Simone Biles y Naomi Osaka están cambiando el deporte con sus decisiones

Pero tal vez su legado más importante no sea lo que ha logrado en las competencias, sino fuera de ellas.

El martes, tras el primer ejercicio de la final por equipos en los Juegos Olímpicos que se disputan en Tokio, la estrella estadounidense decidió no seguir participando en la muy esperada competencia.

Y este miércoles, en otro acto sorpresivo, el equipo de gimnasia de EE.UU. anunció que Biles, de 24 años, no iba a participar en su primera final individual.

"Las declaraciones de Biles le han quitado el tabú al tema de la gestión mental de los deportistas de alta competencia. Ha roto ciertos paradigmas y ya será muy difícil que se esconda la basura debajo del tapete cuando hablemos de esto ", le dijo a BBC Mundo Sergio Díaz, médico fundador de The Mind Institute que trabaja en la gestión mental de medallistas olímpicos como la colombiana Catherine Ibargüen y otros deportistas profesionales.

" Y esto hará no solo que cambie la forma de gestión mental en ese ámbito , sino también en las sociedades en general, porque los deportistas tienden a ser un rol a seguir por los más jóvenes", agregó.

Sin embargo, Biles no ha sido la única deportista de élite que ha hablado de sus dificultades.

En menos de un año

Los desafíos en la salud mental de los deportistas de élite no son un tema nuevo.

"Lo que ha hecho Biles ha sido encender una serie de alarmas: si a la deportista más importante de uno de los países con más recursos para los deportes le pasa esto, entonces significa que los otros no van a estar mucho mejor", explicó Díaz.

"Los deportistas no hablaban de esto por varias razones. Una porque no querían que los vieran débiles y segundo, porque muchas veces no sabían qué estaba pasando", anotó Díaz.