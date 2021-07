Tokio: Mariana Pajón, la niña que les quería ganar a los niños y ahora tiene 3 medallas olímpicas (dos oros y una plata)

40 minutos

"Como si fuera un sueño"

Pero había un problema: no había categoría para mujeres en las competencias. Fue entonces que dijo que eso no importaba, que quería competir "con los niños".

Etapa 1: Londres

"No siento presión... me siento muy feliz al saber que mucha gente cree en mí. Eso me impulsa más. Es energía positiva", le dijo en aquel entonces a BBC Mundo.

Río 2016 y un compás de espera

"Van a ser mis terceros juegos olímpicos y lo he luchado muchísimo, cada ciclo olímpico ha sido muy especial, desde Londres, Río, ahora Tokio, que ha tenido muchísimos más retos que los anteriores. Me he tenido que levantar, he tenido que esperar, he tenido que volver a pedalear, aprender a caminar y estar otra vez soñando", le dijo Pajón a la revista People.