Tokio: Idalys Ortiz, la cubana que se convirtió en leyenda en judo al ganar 4 medallas olímpicas consecutivas

1 hora

Con la conquista de la medalla de plata afirma su posición no sólo como una leyenda del deporte de América Latina sino como una de las judocas más condecoradas del mundo .

"Detrás de una medalla hay mucho, por ejemplo más de la mitad de mi vida en los tatamis [las esteras en las que se practica el judo], entrenando, corriendo al sol; detrás de una medalla está que hace tres meses no veo a mi mamá o que a los 31 años no he podido tener hijos".