Mariana Pajón: "El cuerpo ya ha estado pidiendo y gritando un descanso, y esto valió toda la pena"

Tamara Gil - @_tamaragil

Enviada especial de BBC Mundo a Tokyo 2020

1 hora

Pie de foto, "Ya solamente llegar a la final era un reto muy grande".

No le hizo falta el oro a Mariana Pajón para seguir manteniendo su estatus de reina.

El limitado pero animado grupo de compatriotas que pudo presenciar su intensa final en el parque de Ariake de Tokyo 2020 estalló de júbilo cuando cruzó segunda la meta con su bici rosa y veloz, a solo unos pocos segundos de la primera en hacerlo, la británica Bethany Shriever.

"Es plata pero vale como oro y más", exclamaba poco después la colombiana, la mujer con mayor número de medallas de oro en América Latina en deporte individual en unos JJ.OO. (Londres y Río); mostrándose incrédula con todo lo que había conseguido sin estar "como estaba hace 9 años o en Río", tras un duro período de lesiones y coronavirus.

"Eres una berraca", le decía la prensa de su país bajo el intenso calor de Tokio, y ella no dudaba en hacer de todos su triunfo: "Así somos todos los colombianos. Puedes estar en lo más profundo, escuchar miles de no, pero si tú crees que lo puedes hacer, simplemente rómpelos y demuéstrales que sí se puede".

Consciente de su influencia y mostrando siempre una dulce humildad, su atención a la prensa no falló en ningún momento y por si fuera poco el tiempo que dedicó a los medios por la mañana, en la noche reservó parte de su celebración para más entrevistas.

Entre ellas, con BBC Mundo.

Tricampeona olímpica. ¿Qué se siente?

Estoy muy contenta, muy feliz. Esto es increíble, yo todavía no sé cómo lo logré; la verdad fueron meses bien complejos, muy duros, un reto gigante que logré y vale la pena si realmente lo quieres.

Te quedaste a milésimas de segundos de conseguir el oro, tu tercero en unos Juegos. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando cruzaste esa línea de meta? ¿Pensaste que llegarías a conseguirlo?

Ya solamente llegar a la final era un reto muy grande, estaba yo feliz, sabía que si corría estratégicamente, inteligente, podía llegar a ubicarme bien.

Las otras corredoras son muy buenas, yo había corrido con ellas, no me había ido tan bien en competencias anteriores, y sabía que el reto era gigante.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Mariana Pajón, celebra emocionada su triunfo.

No sé por qué me dejaron en el carril tres, yo fui la última en escoger, me dejaron el carril tres y ahí vi la luz al final del túnel. Y era simplemente meterme bien en ese primer peralte e hice la salida de mi vida y me ubiqué.

Cuando me vi segunda, no podía creerlo, incluso me demoré un rato en volver a arrancar y pasar a la primera, porque me impresionó que estuviera ya de segunda.

Esta mañana comentabas que sentías que no estabas como hace unos años. ¿Cómo te afectó tu grave lesión y pasar el coronavirus? Has pasado un momento difícil para un atleta.

La verdad me dio mononucleosis, me lesioné, me dio coronavirus... Y tuve más lesiones, igual el mismo ligamento pero en el codo, que también debo tener una cirugía muy pronto.

Y más cosas que de verdad el cuerpo ya ha estado pidiendo y gritando un descanso, y esto valió toda la pena.

Estoy muy contenta y así con dolor y todo, si lo quieres pues llegas, como sea.

Después de la carrera, hablabas de la presión que sienten los atletas. ¿Cómo ves el caso Simone Biles, que ha puesto sobre la mesa en estos Juegos la salud mental de los atletas? En tu caso, ¿qué tipo de presión sientes y cómo la gestionas?

Todos lo sentimos. Es impresionante, hay que saber llevarlo bien y a veces se lleva, porque ni se maneja.

Ahora con el tema de las redes es muchísimo más fuerte. Te llegan mensajes, te llegan unas cosas que de verdad te duelen y te llegan al alma.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, "Cuando me vi segunda, no podía creerlo, incluso me demoré un rato en volver a arrancar y pasar a la primera, porque me impresionó que estuviera ya de segunda".

Al final somos atletas y salimos a dar lo mejor de nosotros y ya. Nosotros no escogimos ser famosos, nosotros no escogimos tener seguidores, no lo escogimos, lo agradecemos por todo el cariño pero a veces es un poco más... nos pesan los hombros.

Hay que llevarlo, saberlo llevar y estar primero bien. Si estás bien de la cabeza (tu corazón, tu tranquilidad, tu conciencia), entonces las cosas fluyen.

¿Crees que es importante el paso que ha dado Biles y también otros deportistas, como la tenista Naomi Osaka?

Yo fui gimnasta y la sigo y la admiro demasiado y cuando ella [Biles] habló y le pasó lo que pasó, y la decisión tan gigante que tomó, también tuve un respiro, la verdad. Porque si ella lo siente, entonces era natural y normal que yo lo pudiera sentir porque yo también estaba en la misma situación.

Yo la verdad por un momento dije 'no voy a los Juegos Olímpicos, esto se acaba, quiero pasar mi vida bien, ya cumplí lo que tenía que cumplir'; después a uno se le ilumina la pasión y la llama, pero escucharla a ella le ha ayudado a muchos atletas, a mí me ayudó mucho.

Participaste y fuiste campeona olímpica en Londres 2012 y en Río 2016. ¿Cómo has vivido estos Juegos tan atípicos?

Son unos Juegos completamente diferentes, pero también los últimos que yo he competido han sido uno muy diferente al otro. Este sí por la pandemia, [por] no tener a tu gente cerca, sin público... Es bien extraño, pero los sacamos adelante y somos muy afortunados de tener unas justas como estas en medio de la pandemia.

¿Qué te depara el futuro? ¿Vas a seguir con BMX?

A mí esto me encanta. Me gusta mucho la bicicleta, voy a seguir si siento esa motivación y esa pasión.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, "También me gusta mucho el velódromo y quiero de pronto incursionar un poco en él y ver qué podemos lograr ahí, pero seguiré disfrutando de la bici como siempre"

También me gusta mucho el velódromo y quiero de pronto incursionar un poco en él y ver qué podemos lograr ahí, pero seguiré disfrutando de la bici como siempre.

Y... ¿París 2024?

París... bueno, está cerca. Son tres años, pero en tres años pueden pasar muchas cosas.

Ahora estamos en Tokio, quiero disfrutar esta medalla, ir a mi casa, cerrar la puerta y estar con los que más quiero y celebrar junto a ellos. Después tomaré la decisión.

Un mensaje para América Latina, de Mariana Pajón

Decirles que somos fuertes, que somos luchadores y guerreros, que podemos conseguir lo que quieran. Y a veces vamos a escuchar muchos no, muchos imposibles, y eso hay que romperlo, porque si realmente lo quieres... lo consigues.

Así que, ¡vamos para delante!