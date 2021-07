Tokio: ¿cuáles fueron las mayores sorpresas de la primera semana de los Juegos Olímpicos?

22 minutos

El último clasificado, el primero en la final

"Me sorprendió ser finalista y ahora me sorprende el oro", dijo Hafnaoui, quien aterrizó en Tokio con el 15º mejor tiempo entre los competidores.

Eso no impidió que se emocionara cuando el himno nacional de Túnez sonó en el centro acuático de Tokio.

Los hermanos de oro

"Como su hermano mayor, no puedo perder ".

Medallistas de 13 años

La doctora en Matemáticas que dejó a todos atrás

Cuando Anna Kiesenhofer no fue felicitada por sus rivales después de alcanzar el oro en la carrera de ciclismo de ruta femenino, no fue un problema personal: estaba tan por delante de todas las demás que sus oponentes no se dieron cuenta de que había ganado.