Tokio: el corredor Anthony José Zambrano gana la medalla de plata para Colombia en la final de 400 metros

57 minutos

"Sigo siendo como un ejemplo para la nueva generación de deportistas colombianos, que sí se puede lograr el objetivo. El esfuerzo y sacrificio de este año no fue en vano. Aunque he tenido muchas adversidades, lesiones, he llegado aquí firme a batallar con las potencias del atletismo del mundo", recalcó.