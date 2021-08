Messi deja al Barcelona: 5 claves que explican la anunciada salida del goleador argentino del club catalán

Luego de 21 años en el club catalán, el goleador argentino no renovará su contrato, pese a que ambas partes ya tenían un preacuerdo y solo faltaban los últimos detalles.

El FC Barcelona se limitó a informar que la renovación "no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales ".

"Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", indicó.

Messi no ofreció ninguna declaración de manera inmediata.

Según fuentes del diario catalán Mundo Deportivo, "el delantero argentino está en shock" y no tiene planes de ofrecer ninguna reacción.

1. La ruptura de 2020

Sin embargo, Messi ya no estaba feliz en el equipo.

"Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros", reprochó a la directiva el año pasado, luego de comunicar su intención de marcharse.

"El presidente [Josep María Bartomeu] siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", expresó en una entrevista con el sitio Goal.