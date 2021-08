Olímpicos de Tokio | "Yo nunca habría podido decir 'no' como hizo Simone Biles"

31 minutos

Dominique Moceanu era una niña prodigio de los Juegos Olímpicos que nunca pudo decir lo que dijo Simone Biles: no. Veinticinco años después, la ganadora de la medalla de oro en Atlanta habla sobre lo que es no tener voz y de cómo las cosas cambiaron para mejor.

"La decisión de Simone me hizo pensar en ese momento y en cómo no hubo compasión, cuidado y ninguna voz", dice Moceanu. "No se me permitió decir que tenía dolor hasta que colapsé".