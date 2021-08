Tokio: la furia por la pregunta “sexista” sobre el matrimonio a una campeona olímpica china

20 minutos

La lanzadora china de bala Gong Lijiao se ha vuelto viral en las redes sociales de su país y no precisamente por su oro olímpico en Tokio.

En una entrevista que tuvo con medios estatales chinos, la periodista no solo la describió como una "mujer varonil", sino que también le preguntó cuándo se casaría y si tendría hijos.

El clip comienza con una periodista de la cadena CCTV diciéndole a la cámara: "Gong me dio la impresión de que es una mujer varonil".

Gong : Um... tal vez mire mis planes. Si no entreno, quizás pierda peso, me case y tenga hijos. Sí, es el camino que una debe tomar en la vida.

La entrevista termina con Gong riendo y diciendo: "Yo no peleo. Soy muy gentil".

Reacciones

"Ganó una medalla de oro olímpica y todavía algo así no puede callar a este grupo de mujeres entrometidas", se quejó un comentarista en el sitio de reseñas Douban.

"No es que no pueda casarse... Cuando hablamos de mujeres, no se trata solo de matrimonio o apariencia, sino también de sueños y logros", se lee en una publicación en la red social.