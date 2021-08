Olímpicos de Tokio: 8 momentos inspiradores que marcaron las Olimpiadas (más allá del covid)

8 minutos

Tokyo 2020 han sido unos Juegos Olímpicos como ningún otro, y no solo porque se hayan celebrado durante una pandemia.

1. Los adolescentes dejaron su huella

2. Un truco nunca antes visto

3. Compartir una medalla de oro

4. Juegos marcados por el espíritu deportivo

Estaban 54 segundos por detrás del ganador. Pero en esta ocasión, como le dijeron a la prensa después de la carrera, el tiempo no importó.

5. Haciendo historia: primeras medallas de oro

Hija de un conductor de triciclo en un pueblo pobre cerca de Zamboanga, Díaz no ha visto a su familia desde diciembre de 2019.

"Tengo muchas ganas de disfrutar de la vida porque llevo en Malasia, no sé, casi dos años", dijo a los periodistas después de recibir su medalla.

6. Tejer ¿un arma secreta?

7. Biles: la salud mental es lo primero

Simone Biles recibió elogios después de anunciar que no participaría en la final por equipos de gimnasia femenina para concentrarse en su salud mental.

"Yo digo que hay que poner la salud mental en primer lugar porque si no lo haces, no disfrutarás de tu deporte y no tendrás tanto éxito como quisieras", dijo Biles después de anunciar su decisión.