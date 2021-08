Tokio: la proeza de Sifan Hassan, la refugiada que logró un éxito histórico para Países Bajos en los Juegos Olímpicos

34 minutos

La vida no fue fácil tampoco en el centro de acogida para menores solicitantes de asilo de Zuidlaren, donde la alojaron temporalmente a su llegada a Países Bajos, y, según contó, allí lloraba a diario.

Hasta 2015 la entrenó Hoedt, que comentó que su carácter ganador no siempre era fácil de manejar. "Puede ser recalcitrante. No podía manejar las derrotas y cuando perdía se encerraba durante días", dijo. Según Hoedte, "un fuego se prende dentro de ella que no siempre explota en la dirección correcta".