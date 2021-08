Paralímpicos Tokyo 2020: Daniel Dias, el nadador brasileño con más medallas en la historia de los juegos

39 minutos

"No creo en el término paratleta. Yo soy un atleta".

La historia de un ganador

Polémicas

Pero a pesar de ser una leyenda de los Paralímpicos, el brasileño no está conforme con el sistema de clasificación para los nadadores.

"Para que un atleta pueda competir, debemos estar clasificados. Lo sabemos. Pero si me preguntaras: ¿Puedes explicarme el sistema de clasificación de hoy? No, no puedo".