Cómo la Segunda Guerra Mundial dio origen a las Paralimpiadas

Además, antes de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido no estaba preparado para la cantidad de camas de hospital que necesitaría en un conflicto de ese nivel.

Conocimiento

"Pero indirectamente, la Primera Guerra Mundial también fue importante. Raddoch identificó problemas en el tratamiento de pacientes durante la Primera Guerra Mundial y no quiso repetirlos en la Segunda Guerra Mundial".

Además, esta vez Reino Unido había tomado medidas para prepararse no solo militarmente, sino también desde el punto de vista médico, liberando camas para tratar a los heridos.

Stoke Mandeville

El neurólogo primero implementó el procedimiento de dar la vuelta a los pacientes cada dos horas para que ya no padecieran úlceras por presión.

En ese momento, dice Brittain, lo que estaba haciendo el neurólogo era luchar contra una cultura establecida que no estaba interesada en la discapacidad.

Internacionales

En 1932, también nació en el Reino Unido la Society of Golfers with One Arm (Sociedad para golfistas con un brazo).