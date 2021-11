Peng Shuai: la preocupación de Naomi Osaka por la tenista china que denunció haber sido "forzada" por un alto funcionario de Pekín

22 minutos

Cuál fue la denuncia

"Entiendo que está en Pekín, pero no puedo confirmarlo porque no he hablado directamente con ella", le dijo Simon a The New York Times.