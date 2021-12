Sergio Agüero: qué es una arritmia ventricular, el problema de salud que aleja al "Kun" del fútbol profesional

Cicatriz en el corazón

Sin relación con la covid

"Creo que en este momento no, porque se hizo una ablación cardíaca que fue exitosa y no volvió a tener arritmias. Estamos tranquilos en este sentido y no está tomando ninguna medicación", informó el médico, que aclaró que la arritmia ventricular no es algo raro y que muchas personas tienen este tipo de patología.

"No fue fácil"

"Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no debiera seguir [jugando al fútbol]. Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil. Luego me llamaron y me dijeron que ya era definitivo", dijo con la voz quebrada.