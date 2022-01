Novak Djokovic: la polémica por la exención médica para no vacunados que permitirá al tenista serbio jugar el Abierto de Australia

1 hora

El torneo empieza en Melbourne el 17 de enero y Djokovic escribió el martes en Instagram: "He pasado un fantástico tiempo de calidad con mis seres queridos en las vacaciones y hoy voy hacia allí con una exención que me lo autoriza".

El número 1 del mundo según la clasificación de la ATP no ha hablado sobre su estado de vacunación, pero en abril dijo públicamente: "Personalmente me opongo a las vacunas y no me gustaría que nadie me forzara a vacunarme para poder viajar".