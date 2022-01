Rafael Nadal: el tío Toni, el entrenador “inflexible” y generoso que convirtió a Nadal en uno de los mejores tenistas de la historia

"En cuanto le tiré la pelota a Rafael, él fue hacia ella. No esperó a que le llegara", le dice Toni a BBC Sport.

En los primeros días de su tiempo juntos en la cancha, cuando Nadal todavía era parte de un grupo más amplio, su tío lo trataba de manera diferente. Pero no era un caso de nepotismo .

"Le exigí mucho a Rafael porque me importaba mucho" , dice Toni.

La madre de Nadal, Ana María, recuerda cómo su hijo pequeño solía llegar a casa llorando después de entrenar, pero no revelaba qué lo estaba molestando.

Una vez le dijo que Toni lo había llamado "niño de mamá" y ella quiso confrontar a su cuñado. Nadal insistió en que no debía armar un escándalo y le pidió que se callara para evitar "empeorar la situación".

"Toni fue inflexible conmigo desde el principio, más que con los demás chicos. Me exigía mucho, me presionaba", recordó Rafael Nadal en su autobiografía publicada en 2011.

"Sabía que él podría"

"No puedo entender otro estilo de vida. En mi opinión, siempre hay que saber cuál es tu lugar en el mundo", afirma.

Nadal fotografiado a los 14 años en el año 2000 después de ganar Les Petits As, un prestigioso torneo juvenil anual que se lleva a cabo en Francia.

En su autobiografía, Nadal explica cómo su madrina organizó una fiesta de bienvenida y había preparado una pancarta, que colgó en la pared. "Había escrito una frase en clave de broma, que me halagaba y me tiraba por tierra al mismo tiempo, pero Toni no le vio la gracia", recuerda.