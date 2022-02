Abramovich cede la administración del Chelsea en plena invasión rusa de Ucrania

Sin embargo, no especificó los motivos y de momento se desconocen las implicaciones que su decisión tendrá en el futuro inmediato o a largo plazo del club.

Cercano a Putin

"Siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club", afirmó el multimillonario en su comunicado.

Sanciones a Rusia, ¿también a Abramovich?

BBC Sport da por hecho que el Chelsea FC no está a la venta y que el préstamo de 1.500 millones de libras (US$ 2.000) que Abramovich aportó al club no se está reclamando.