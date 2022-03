Ashleigh Barty, tenista número uno del mundo, anuncia su sorpresivo retiro a los 25 años

30 minutos

Dijo que estaba "absolutamente desgastada" y que "físicamente no tengo nada más que ofrecer".

"Sé que la gente podrá no entenderlo. Por mí, eso está bien. Porque sé que Ash Barty es la persona que tiene tantos sueños que quiere perseguir que no necesariamente implican viajar por el mundo, alejarme de mi familia, de mi hogar, que es donde siempre he querido estar".