Qatar 2022: los 5 equipos de América Latina que se juegan su pase al Mundial de fútbol

15 minutos

La selección peruana es la única de las tres que depende de sí misma ya que si le gana a Paraguay en condición de local se asegurará el quinto puesto en su zona y no tendrá necesidad de consultar los resultados de Venezuela vs. Colombia y Chile vs. Uruguay.