Luis Díaz en Inglaterra: cómo en solo 4 meses el delantero colombiano se volvió indispensable para el Liverpool

1 hora

El jugador de la selección colombiana, que hace seis años jugaba en la segunda división de su país, no podría haber soñado con un mejor comienzo de su carrera en el equipo inglés tras su fichaje por 37,5 millones de libras (casi US$47 millones) en enero.

"Guante"

" Qué chico. Qué historia. Qué jugador . Lleva nuestro fútbol al 100%. Me siento afortunado", dijo Klopp.

"Uno no espera milagros inmediatos de este tipo de jugadores, pero él no está lejos de hacer exactamente eso. Que siga así", dijo Klopp a la cadena de televisión Sky Sports en marzo.

"Lo que ha sido realmente especial es que cuando lo vimos sabíamos que encajaría inmediatamente . Eso es muy difícil, normalmente, pero no para él. Por eso tenemos un chico muy seguro. Queremos que sea él mismo".

Su inglés no es muy bueno, pero no parece haber supuesto un problema, ya que Klopp bromea a menudo sobre cómo superar la barrera del idioma.

"¡Lo intentó durante 10 minutos largos, pero no entendí ni una palabra !", dijo el técnico en abril cuando le preguntaron si Díaz había dado consejos al equipo sobre cómo superar a su antiguo rival portugués, el Benfica.

Díaz también espera los famosos abrazos de Klopp después de los partidos: el técnico ha bromeado anteriormente que grita "vamos" porque no sabe qué más decir.

Madurez

"Lo he visto igual desde que era un niño. Me dice: 'le gusto al técnico. Cuando juego mis partidos, me abraza'".