¿Mejor que Usain Bolt? La histórica victoria de la jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce en los 100 metros en el Mundial de Atletismo

1 hora

"No pararé hasta que dej e de creer en eso"

"Me siento bendecida de tener este talento y de continuar haciéndolo a los 35 años, tener un bebé, seguir adelante y, con suerte, inspirar a las mujeres para que puedan hacer su propio viaje", dijo la deportista.

"Ni siquiera puedo imaginar la cantidad de veces que he tenido contratiempos y me he recuperado y estoy aquí de nuevo".