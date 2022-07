El adiós de Allyson Felix, la diosa del atletismo que todos deberíamos conocer

"En cuanto a las carreras deportivas, no hay nada mejor que las de Felix, y fuera de la pista también ha conseguido algunos logros importantes, con su activismo que demuestra que hablar puede provocar un cambio real y tangible", escribió Walker-Khan.

Una carrera asombrosa

"Todos estamos familiarizados -quizás demasiado- con el término GOAT en el deporte ("greatest of all times", el mejor de todos los tiempos), pero Felix es realmente una de las mejores atletas que hemos visto. Pero no es sólo lo que ha hecho en la pista lo que la hace grande", opinó Walker-Khan.