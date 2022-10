Balón de Oro 2022: el francés Karim Benzema y la española Alexia Putellas ganan el principal reconocimiento individual del fútbol

"Este premio que tengo delante me llena de orgullo. Cuando era pequeño era un sueño de niño. Nunca me rendí. Todo es posible", dijo Benzema sobre el escenario de la ceremonia.

"Hubo un período difícil cuando no estaba en el equipo francés, pero nunca me di por vencido. Estoy muy orgulloso de mi viaje hasta aquí. No fue fácil, también fue un momento difícil para mi familia".